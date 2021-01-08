Елабужский район, , 08:41 — REGNUM В Татарии возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки, которая каталась с горки. Инцидент произошел еще 31 декабря в Елабужском районе в парке «Нижняя Кама», сообщает «Татар-информ» со ссылкой на прокуратуру РТ.

Установлено, что девочка одна спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево. С тяжелыми травмами головы ребенка госпитализировали в Центральную районную больницу Елабужского района, а затем в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах. Спасти девочку не удалось, врачи боролись за ее жизнь до 3 января.

Прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новосибирске девятилетняя девочка погибла во время катания с горки. Это произошло в Первомайском районе города. Ребёнок катался на плюшке в не предназначенном для этого месте и погиб от удара о металлические ограждения.

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