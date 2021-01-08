Петропавловск-Камчатский, , 07:32 — REGNUM Пожар произошел в здании бани в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По его данным, возгорание произошло в ночь на 8 января в частной бане в садоводческом некоммерческом товариществе «Березка». К моменту прибытия спасателей постройка была полностью объята огнем на площади 12 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. От пожара баня оказалась повреждена на всей площади.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 января пожар произошел в двух банях в Елизовском районе Камчатки.

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