Южно-Сахалинск, , 07:27 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения автомобиля медслужбы с грузовиком на Сахалине. Об этом 8 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Сахалинской области.

Авария произошла около 13:00 (05:00 мск) севернее Южно-Сахалинска, на пятом километре автотрассы Южно-Сахалинск — Оха, между населёнными пунктами Новоалександровск и Березняки. По предварительной информации водитель автомобиля УАЗ не учёл дорожные условия, допустил занос автомобиля и его последующее столкновение с грузовиком MAN.

В результате ДТП водитель и пассажир УАЗ скончались от полученных травм на месте происшествия. По факту ДТП, ставшего причиной гибели людей, начата проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении Следственным комитетом Смоленской области уголовного дела в связи с гибелью шести человек в результате ДТП под Смоленском.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил дело из-за гибели шести человек в ДТП под Смоленском