Южно-Сахалинск, , 06:57 — REGNUM Четыре землетрясения магнитудой до 4,4 были зарегистрированы сейсмологами в Тихом океане рядом с островами Курильской гряды. Об этом 8 января сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Три землетрясения магнитудой от 3,3 до 4,4 произошли рядом с северной группой Курильских островов. Ещё одно сейсмособытие магнитудой 2,8 зафиксировано рядом с Малыми Курильскими островами.

По данным сейсмологов, местные жители в связи с подземными толчками в экстренные службы не обращались. Информации о пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,3, которое произошло у берегов Новой Зеландии.

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