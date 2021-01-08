Веллингтон, , 05:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов островов Кермадек в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что очаг сейсмособытия располагался на глубине 222,3 километра. Его координаты составляют 29,4066 градусов южной широты и 178,7617 градусов западной долготы. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали сейсмологи в центральной части Индонезии. Пострадавших не было.

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