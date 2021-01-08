Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Информацию о гибели офицера полиции официально опровергла полиция Капитолия в Вашингтоне. Об этом 8 января сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что сообщения СМИ о гибели сотрудника полиции Капитолия не соответствуют действительности. По данным пресс-службы, несколько офицеров пострадали и были госпитализированы, но ни один из них не умер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным телеканала CNN, один из офицеров полиции, пострадавший во время попытки захвата Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, скончался в больнице.

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