Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Скончался сотрудник полиции Капитолия, получивший травмы в результате беспорядков в центре Вашингтона. Об этом 8 января сообщает телеканал CNN.

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Уточняется, что полицейский умер от полученных травм, других подробностей не приводится. Сотрудник полиции стал второй жертвой беспорядков, спровоцированных сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Первой погибшей от огнестрельного ранения, полученного в Капитолии, стала женщина, ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

Кроме того, ещё три человека скончались в результате происшествий, не связанных с насилием. Среди сотрудников полиции пострадали как минимум 50 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне завели не менее 40 уголовных дел, связанных с уличными беспорядками в центре Вашингтона.

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