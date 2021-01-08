Сана, , 03:01 — REGNUM Сильный взрыв прогремел у центральной тюрьмы Адена в Йемене, сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным, в результате взрыва оказалась разрушена одна из стен исправительного учреждения. Других подробностей произошедшего пока не поступало. Также не сообщалась и информация о возможных погибших или пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января взрыв произошел недалеко от военной базы в городе Шукра на юге Йемена. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал. Однако подробностей произошедшего не приводилось.

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