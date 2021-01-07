Анкара, , 19:56 — REGNUM Силы специального назначения вооруженных сил (ВС) Турции ликвидировали восемь членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении военного ведомства говорится, что члены незаконных вооруженных формирований пытались бежать через подземный тоннель из зоны операции «Источник мира».

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции считается террористической организацией Рабочая партия Курдистана, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.

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