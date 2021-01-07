Мурманск, , 16:16 — REGNUM Жители Мурманской области пожаловались в соцсетях на новогодние подарки, врученные их детям от имени губернатора.

По словам мурманчанки Ольги Дирингер, фонарик, входивший в подарочный комплект, взорвался у нее дома после того, как его поставили заряжаться. Пластмассовые осколки разлетелись по всей комнате.

«29 декабря, ночью, что-то бабахнуло, и хорошо, что в гостинной никого не было. Мы с мужем пошли смотреть, а там все в мелких пластмассовых и острых осколках, которые разлетелись по всей комнате. Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки словно семечки», — написала мурманчанка «Вконтакте».

О низком качестве изделия свидетельствовало и отсутствие инструкции — найти ее Ольге удалось лишь на китайской торговой площадке.

Вслед за Ольгой на качество фонариков пожаловались и другие обладатели губернаторского подарка.

По данным сайта госзакупок, мурманские власти потратили на новогодние подарки 11,5 млн рублей. Ситуацию в правительстве пока не прокомментировали.