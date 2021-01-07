Кропивницкий, Украина, , 15:31 — REGNUM В селе Копанки Кировоградской области Украины 7 января произошел пожар в деревянном храме святых равноапостольных Константина и Елены, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре в помещении храма поступило в службу спасения в 09:22 (10:22 мск). В 12:20 спасатели локализовали возгорание на площади 160 кв, а в 13:55 — пожар был ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены семнадцать человек и пять единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Отметим, по информации из открытых источников, храм святых равноапостольных Константина и Елены села Копанки был образцом деревянного русского зодчества начала XIX века. В 2020 году в храме проводились ремонтные работы.