Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 13:04 — REGNUM На контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области остаётся гидрологическая обстановка на реке Ангаре. В течение суток уровень воды понизился на 28 сантиметров. Об этом сегодня, 7 января, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

По состоянию на 7 часов утра, подтопленных жилых домов нет. В превентивных целях Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации было принято решение о снижении сбросных расходов на Иркутской ГЭС — в настоящее время они составляют 2200 м3/с. Силами муниципалитетов были проведены необходимые работы по отсыпке пониженных участков местности, организованы гидрологические посты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области из-за вышедшей из берегов реки Ангары на территории Тельминского муниципального образования Усольского района и населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района введён режим функционирования «повышенная готовность». Причиной зимнего паводка стало становление ледостава, в результате чего возможны колебания уровней воды до 1−1,5 метров.

На территории Усолья-Сибирского в районе полуострова Варничный произошло подтопление пониженного участка дороги, связывающей городскую черту с полуостровом. 6 января были подтоплены двадцать огородов (восемь — по улице 1-я Советская, двенадцать — по улице Грибина) в поселке Тельме Усольского района.

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