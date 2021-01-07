Томск, , 12:42 — REGNUM В Томской области 7 января на 75-м году жизни скончался почётный гражданин Томска, экс-ректор Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), академик РАН Вячеслав Новицкий. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Вячеслав Новицкий родился в Томске в 1946 году. Окончил лечебный факультет мединститута. С 1997-го по 2014 год был ректором СибГМУ. Являлся депутатом областной думы трёх созывов.

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