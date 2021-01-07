Чита, , 12:24 — REGNUM В рамках ежедневного рейда, направленного на контроль территории городского лесничества, прилегающего к краевой столице Забайкалья, оперативная группа управления лесничествами заметила следы незаконной рубки деревьев в труднодоступном месте напротив Атамановки. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам заместителя директора ГКУ «Управления лесничествами Забайкальского края» Андрея Денисова, по горячим следам задержана машина ГАЗ-66, владелец которой был проверен.

«Выяснилось, что гражданин Читы, ссылаясь на сбор валежника, без документов вырубил порядка десяти лиственных деревьев», — рассказал Андрей Денисов.

На самовольного вырубщика составлен протокол об административной ответственности. Теперь ему грозит штраф по статье 8.28. «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений».