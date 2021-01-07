Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM Ростовские следователи выясняют причины пожара, в результате которого три человека получили ожоги и были госпитализированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 7 января.

По информации, которой располагают следователи, около 2:00 мск 7 января 2021 года загорелся павильон общественного питания, расположенный в микрорайоне Левенцовский. В результате возгорания пострадали трое мужчин. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

На месте случившегося работают следователи. Назначена проверка.

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