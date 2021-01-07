Тбилиси, , 12:35 — REGNUM Спасатели в Грузии продолжают тушить природные пожары в разных регионах страны, но их количество растет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, опубликованном на странице организации в соцсети Facebook.

По данным ведомства, за последние трое суток в стране выявили 257 очагов возгорания, из которых ликвидировали 248. Из девяти активных пожаров, пять находятся в крае Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

«Во всех пяти очагах в Рача-Лечхуми Квемо Сванети горит нижний лесной покров, лесному массиву и населению опасность не угрожает, ситуация под полным контролем», — говорится в сообщении.

Кроме того, пожары продолжают тушить в краях Имеретия и Шида Картли.

Стоит отметить, что по итогам 6 января в Грузии было зафиксировано 250 пожаров, из которых оставалось восемь активных.

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