Иволгинский район, Бурятия, , 11:08 — REGNUM В Бурятии пожар в жилом доме вновь завершился гибелью человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, возгорание произошло 7 января в селе Иволга Иволгинского района.

Ко времени прибытия пожарных, частный дом горел изнутри полностью. В течении 20 минут огнеборцам удалось потушить возгорание.

«В ходе тушения пожара возле печи было обнаружено тело женщины 1954 г.р. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли», — отметили в управлении.

В настоящее время специалисты выясняют причины трагического происшествия.

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