Донецк, , 10:33 — REGNUM За минувшие сутки вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, выпустив по территории республики 41 единицу боевых припасов, сообщили 7 января в представительстве Республики в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Донецк (терминал Донецкого аэропорта), Веселое, Григоровка, Новая Таврия, Ленинское, Коминтерново.

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Украинские силовики за сутки выпустили девятнадцать мин из миномета калибра 120 мм, шесть мин — из миномета калибра 82 мм, по восемь гранат — из гранатометов АГС и РПГ/СПГ. Трижды за сутки было нарушено перемирие применением стрелкового оружия.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины трижды нарушили перемирие в Республике, выпустив по территории ДНР семь гранат.