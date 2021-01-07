Горно-Алтайск, , 09:58 — REGNUM В Республике Алтае с начала 2021 года зарегистрировано девять пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, это в три раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели связывают рост числа происшествий в морозной погодой, установившейся в республике с конца декабря. В числе основных причин возгораний становятся печки, а также электрические обогреватели.

«Понижение температуры приводит к тому, что в жилых домах, на объектах, в новостройках, учреждениях, в гаражах появляются дополнительные источники тепла: камины, рефлекторы, калориферы, а иногда и самодельные электронагреватели», — отметили в управлении.

В связи с этим в ведомстве призвали жителей соблюдать требования безопасности при эксплуатации печей и электроприборов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики в эти дни стоит аномально холодная погода. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, 7−9 января температура в некоторых районах будет опускаться ниже 40 градусов мороза.

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