Каа-Хемский район, Тува, , 09:50 — REGNUM В Туве супруги едва не стали жертвами морозов из-за поломки автомобиля на трассе Р-257 «Енисей». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, сотрудники ГИБДД заметили стоящую у обочины машину марки «Тойота Калдина», водитель которого пытался завести транспорт.

Выяснилось, что они ехали в село Чодураа, но из-за холода сломался генератор, в результате чего разрядился аккумулятор.

«Самостоятельные попытки исправить ситуацию при — 40 °C не увенчались успехом. На момент прибытия сотрудников ГИБДД супруги стояли на обочине около часа и сильно замерзли», — отметили в ведомстве.

Правоохранители вызвали дорожную службу для эвакуации транспорта, а также доставили замёрзших супругов до дома их родственников.

В связи с происшествием министерство также призвало автомобилистов к солидарности и помогать своим сломавшимся коллегам. Как сообщало иа, ранее в МВД рекомендовали водителям отказаться от поездок на дальние расстояния из-за морозов. На дорогах оборудовано 8 пунктов обогрева.

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