Барнаул, , 09:36 — REGNUM Лютые морозы в значительной мере добавили хлопот медикам Алтайского краевого центра термических поражений. Как сообщает «Вести-Алтай», по причине того, что ежедневно туда стали поступать до пяти пациентов, ожоговое отделение оказалось перегруженным.

«По статусу 40 пациентов должно быть. У нас 49 пациентов. Из них с обморожениями только 17 человек лежат в отделении. Если такая будет поступательная тенденция людей, то мы можем захлебнуться просто», — пояснил заведующий ожоговым отделением Центра термических поражений Виктор Сигитов.

Медики также подчеркивают, что 99% случаев взрослые получают обморожения в состоянии алкогольного опьянения. И практически всем на этой стадии требуется оперативное вмешательство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 января, жителей Алтайского края вновь предупредили о непогоде: в ближайшие дни (7−8 января) температура воздуха опуститься до — 35 °C и ниже. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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