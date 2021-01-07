Иркутск, , 09:22 — REGNUM Рыбная икра, котороя якобы произведена компанией «Камчатские деликатесы», оказалась совершенно не тем продуктом, за который её пытались выдать покупателям в Иркутске и Ангарске. Как сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, при проверке оказалось, что «икра» не имеет характерного запаха, вкуса и консистенции икры.

Более того, реализуемый продукт даже не содержит ДНК рыб лососевых пород (кета, горбуша, нерка). В надзорном ведомстве также отметили, что такая фальсифицированная икра может причинить вред жизни и здоровью населения.

Партия икры, которую проверяли специалисты, была датирована сентябрем 2020 года, при этом производственная площадка с указанным на упаковке адресом была удалена из базы год назад.