Чита, , 09:09 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 января, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 29 142 человека, причём 269 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у четверых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 544 человека.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 90 (-11 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 53 (+1 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 27 055 пациентов (+369 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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