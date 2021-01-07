Улан-Удэ, , 09:07 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все они страдали тяжёлыми сопутствующими патологиями.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 610 человек. Тем временем, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 26 963, из которых 148 выявлено за сутки. Ещё более 4,7 тыс. человек числятся в списке контактных.

В стационарах республики остаются 1174 пациента с коронавирусом, в том числе 77 тяжёлых больных размещены в стационаре. 47 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 947 носителей с лёгким течением COVID-19 лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято — 1174, свободно — 959 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,0%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что выздоровели за сутки 177 пациентов, а всего к настоящему времени побороли коронавирус 24 232 человека.