Иркутск, , 09:05 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1420 человек, причём 10 из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 7 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 42 645 человек (+268 за сутки).

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Госпитализирован 2711 пациентов (-40 за сутки). Выздоровели 37 045 пациентов (+148 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 190 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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