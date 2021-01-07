Барнаул, , 08:59 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 7 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1629 человек, причём 11 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9755 человек, +56 за последние сутки) и ОРВИ (17 543 человека, +136 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 34 365 человек (+203 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 369 (-29 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 106 пациента (+2 за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1302 (+10 за сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 30 866 человек (+254 за сутки).

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