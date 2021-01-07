Сухум, , 08:55 — REGNUM В Гагрском районе Абхазии 6 января возник крупный лесной пожар, который начал угрожать инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба МСЧ республике на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы ведомства, огонь распространился горном лесу на 4 километра вдоль автотрассы республиканского значения Псоу — Ингур. Это это стало причиной камнепада.

«Республиканскую трассу у въезда в Гагру завалило огромными валунами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники ГАИ и дорожной службы совместными усилиями предотвратили затор и очистили трассу для движения.

Сообщается, что пламя также близко подошло к санаторию «Москва» в Гагрском районе. Было опасение, что огонь перекинется на постройки. Туда заранее направили пожарных, и они вместе с сотрудниками санатория организовали круглосуточное дежурство. Для тушения огня на подступах к предприятию использовалась его противопожарная система.

«По мере приближение огня к зданию санатория и коттеджам к месту пожара были направлены пять расчетов. Огонь удалось остановить, инфраструктура санатория не пострадала», — сообщили в МЧС.

Стоит отметить, что лесные пожары в Абхазии начали возникать с начала года. 5 января спасателям удалось потушить крупный пожар в Галском районе, но к этому времени сгорели три жилых дома.

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