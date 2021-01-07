Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Четыре человека погибли в ходе беспорядков возле здания Конгресса в столице США городе Вашингтоне. Об этом 7 января сообщил журналистам глава полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сторонники Трампа захватывают Вашингтон — все новости»

По словам Конти, одна женщина погибла после полученного непосредственно в Капитолии огнестрельного ранения. Сотрудник полиции Капитолия выстрели в женщину во время попытки сторонников действующего президента США Дональда Трампа проникнуть в здание Конгресса. Позднее женщина скончалась в больнице, несмотря на все усилия врачей.

Также глава полиции округа сообщил о гибели ещё троих человек, одной женщины и двух мужчин. Люди погибли возле здания Конгресса, причину и обстоятельства их гибели Конти не уточнил. По его словам, с погибшими «произошли чрезвычайные ситуации, которые требовали неотложной медицинской помощи».

Также глава полиции округа Колумбия отметил, что в ходе протестов и последовавших за ними беспорядков были задержаны более 50 человек. Часть нарушителей задержали за незаконное владение оружием, ещё часть — за нарушение комендантского часа, который был введён в связи с беспорядками в Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках на Капитолийском холме, которые были спровоцированы сторонниками Трампа, который не желает признавать результаты президентских выборов, называя их «украденными» и «сфальсифицированными». После беспорядков в городе был введён режим чрезвычайной ситуации, который позднее был продлён на 15 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вашингтоне продлили режим ЧС на 15 дней