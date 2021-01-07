Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM Несколько человек оказалось под завалами при обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке. Об этом 7 января сообщает пресс-служба МЧС России.

Информация об обрушении льда на Вилючинском водопаде поступила в региональное отделение МЧС в 05:20 мск. По предварительным данным, под завалами оказалась группа туристов и сопровождавший их гид. Всего от обрушения глыбы льда, по данным МЧС, пострадали шесть человек. Четверо из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, один человек погиб, состояние ещё одно оценивается медиками как тяжёлое.

К месту происшествия вылетели два вертолёта, один из них вертолёт МИ-8 МЧС России, на его борту находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа ГУ МЧС России по Камчатскому краю. На борту второго вертолёта находятся медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и специалисты поисково-спасательного отряда Краевого государственного казенного учреждения «ЦОД». Кроме того, к водопаду выдвинулись сотрудники МЧС на технике высокой проходимости.

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