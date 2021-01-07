Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Не менее 30 нарушителей комендантского часа были задержаны сотрудниками полиции в Вашингтоне. Об этом 7 января сообщает телеканал NBC News.

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Власти округа Колумбия ввели комендантский час в связи с беспорядками возле здания Конгресса. Комендантский час продлится с 18:00 6 января (02:00 мск 7 января) до 06:00 7 января (14:00 мск). По состоянию на 21:30 по местному времени (05:30 мск 7 января) полицией были задержаны не менее 30 нарушителей введённых ограничений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате протестов, перешедших в беспорядки, полицией были задержаны 20 человек. Для разгона протестующих сотрудники полиции применили слезоточивый газ. В результате беспорядков в здании Капитолия погибла женщина.

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