Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Мужчина пострадал в результате нападения вооружённого ножом неизвестного возле гостиницы Trump Hotel в Вашингтоне. Об этом 7 января сообщает телекомпания Fox News.

По данным телекомпании, пострадавший мужчина был госпитализирован с колотыми ранами. Сообщается, что он находится в сознании. На настоящий момент неизвестно, есть ли связь между этим нападением и беспорядками, спровоцированными сторонниками действующего президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заседание Конгресса США, на котором должны были рассматриваться результаты голосования выборщиков, было прервано ворвавшимися в Капитолий сторонниками Трампа. Законодатели были эвакуированы. В ходе столкновений была смертельно ранена одна из протестующих, впоследствии она скончалась.

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