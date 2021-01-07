Джакарта, , 04:02 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы в центральной части Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство.

Сообщается, что очаг землетрясения располагался в 59 километрах к юго-юго-западу от Горонтало. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 157,4 километра. Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января землетрясение магнитудой 3,5 произошло на территории Грузии. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не было. Отмечалось, что подземные толчки также ощутили жители Армении.

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