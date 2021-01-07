Нижний Новгород, , 01:01 — REGNUM Состояние подростков, сбитых в поселке Дружном Нижегородской области в новогоднюю ночь машиной под управлением пьяного офицера Федеральной службы исполнения наказаний, постепенно улучшается.

По словам врачей, в реанимации по-прежнему остается один из четырех пострадавших в ДТП. Его состояние удалось стабилизировать — он начал самостоятельно дышать.

У трех других жертв автоаварии выявлены закрытые черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Также стало известно о том, что один из подростков получил перелом обеих ног.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года в поселке Дружный Кстовского района Нижегородской области произошло резонансное ДТП — машина марки «Киа» въехала в группу подростков в возрасте от 12 до 15 лет, шедших по обочине дороги.

Впоследствии стало известно о том, что за рулем этого автомобиля находился 30-летний сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Полиция установила, что он был пьян. Мужчину задержали, он признал свою вину.