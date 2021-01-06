Вашингтон, , 23:22 — REGNUM В Соединённых Штатах в результате столкновений у здания Капитолия ранен человек, передает телеканал MSNBC.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее протестующие ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов, которые прошли в ноябре 2020 года.

Мэр Вашингтона запросила к Капитолию Национальную гвардию, однако Пентагон отказал.

Также стало известно, что вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса и членов Конгресса эвакуировали из Капитолия.

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