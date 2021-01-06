Тюмень, , 23:01 — REGNUM В Тюмени с 10-го этажа многоквартирного дома на ул. Пермякова выпала девушка. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Падение произошло с балкона в ночь на 5 января, сообщает издание. В департаменте здравоохранения Тюменской области факт подтвердили, уточнив, что трагедия произошла рано утром. Когда на место происшествия прибыла скорая помощь, девушка была ещё жива. Несмотря на усилия врачей областной больницы №2, пострадавшая скончалась.

Официальная информация о падении девушки на данный момент отсутствует.