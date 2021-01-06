Донецк, , 21:52 — REGNUM В районе поселка Павлополь, который находится на подконтрольной властям Украины территории, произошло несколько взрывов. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 6 января представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что наблюдатели насчитали восемь взрывов, которые произошли около 13:45 мск, в результате проведения инженерных работ.

В настоящее время информация уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января в пресс-службе представительства Республики в СЦКК сообщили, что ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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