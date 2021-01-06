Киев, , 19:40 — REGNUM Деятельность неонацистской группировки, которую возглавлял злоумышленник по прозвищу «Гитлер», пресечена в столице Украины. Об этом сообщается 6 января на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В сообщении ведомства говорится, что конспиративную сеть распространения материалов, в частности «манифеста» австралийского террориста Брентона Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов, организовал через электронные средства связи и мессенджеры именно лидер группировки.

«СБУ прекратила … деятельность … террористической группы, последователей. Брентона Тарранта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи, которые провели обыски и изъяли средства связи, оргтехнику, печатные издания «Манифеста», получили доказательства причастности «Гитлера» к преступной деятельности.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа 2020 г. судом в Новой Зеландии к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение был приговорён австралиец Брентон Таррант, застреливший 15 марта 2019 года в мечетях новозеландского Крайстчерча более 50 человек.