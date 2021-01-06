Анкара, , 18:53 — REGNUM Представители вооруженных сил (ВС) Турции ликвидировали семерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом 6 января сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на минобороны Турции.

«Спецназ Турции нейтрализовал семерых террористов РПК, пытавшихся проникнуть в район операции «Источник мира», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.

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