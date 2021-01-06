Калуга, 6 января 2021, 21:44 — REGNUM В Калуге в столовую одной из воинских частей поставщиком были переданы фальсифицированные продукты, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на военную прокуратуру гарнизона.
Надзорным органом установлено, что продукты для столовой не соответствуют требованиям технических регламентов. В отношении компании-поставщика возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
В ноябре 2020 года в отношении данной компании уже возбуждалось административное дело по аналогичной статье, отметили в военной прокуратуре Калужского гарнизона.
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