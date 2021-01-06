Калуга, , 21:44 — REGNUM В Калуге в столовую одной из воинских частей поставщиком были переданы фальсифицированные продукты, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на военную прокуратуру гарнизона.

В солдатской столовой. Gorod48.ru

Надзорным органом установлено, что продукты для столовой не соответствуют требованиям технических регламентов. В отношении компании-поставщика возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

В ноябре 2020 года в отношении данной компании уже возбуждалось административное дело по аналогичной статье, отметили в военной прокуратуре Калужского гарнизона.

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