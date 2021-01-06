Петропавловск-Камчатский, , 16:29 — REGNUM В Камчатском крае спасатели извлекли тело второго человека, который оказался под завалами после обрушений в шахтах Асачинского золоторудного месторождения. Об этом 6 января сообщили в компании «Тревожное зарево», которое ведет добычу на этом месторождении.

«Второй человек обнаружен мертвым и извлечен (из-под завалов). Поисковые работы завершены», — сообщили ТАСС в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в региональное управление МЧС РФ 6 января около 12:00 (02:00 мск) по местному времени. Под завалами оказались пять человек, троим из них удалось выбраться на поверхность, двое погибли.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского в Елизовском районе и является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

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