Луганск, , 16:10 — REGNUM В столице Луганской Народной Республики в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв. Об этом «ЛуганскИнформЦентру» сообщили очевидцы события.

Местные жители рассказали, что ЧП произошло в среду, 6 января, в квартале 50 лет Октября. Информации о жертвах и пострадавших нет.

По последним данным, в результате взрыва, произошедшего на третьем этаже здания, были повреждены межкомнатные перегородки и подъезд, а также выбиты стекла в трех окнах.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС и МВД республики. Причины взрыва пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря в управлении Народной милиции ДНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ получил повреждение жилой дом в посёлке шахты «Трудовская» (ДНР).

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