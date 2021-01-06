Краснодар, , 14:05 — REGNUM Несколько человек задержаны в Краснодарском крае по подозрению в поджогах, сообщили 6 января в пресс-службе администрации региона.

Нарушители были выявлены 5 января в ходе рейдов в районе кладбища поселка Головинка — группа людей сжигала мусор. Теперь нарушителям грозит административная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае в границах Геленджикского, Джубского, Новороссийского, Пшишского и Туапсинского лесничеств введен пожароопасный сезон и ограничения пребывания граждан.

С начала года в регионе произошло 12 лесных пожаров, во всех случаях, по данным спасателей, причиной стал человеческий фактор.