Ижевск, , 13:54 — REGNUM В Удмуртии едва не закончилась трагедией поездка рыбаков на снегоходе. Транспорт попал в полынью и затонул, три человека спаслись, сообщает в социальных сетях поисково-спасательная служба республики.

Снегоход провалился под лёд недалёко от Лысой горы, на разливах реки Белая. В ведомстве отмечают, что вода здесь почти не замерзает, лёд тонкий и есть промоины. По нему на снегоходе отправились на рыбалку три человека, успев выпрыгнуть из транспорта, когда он начал тонуть при попадании в промоину.

Рыбаки вместе с местными жителями пытались вытащить снегоход своими силами, но попытки не увенчались успехом из-за тонкого льда. Поэтому позвали на помощь спасателей, которые прибыли на аэролодке, вытащили снегоход при помощи верёвок и отбуксировали в безопасное место.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, на водных объектах республики наблюдается ледостав, толщина ледового покрова на крупных водохранилищах составляет до 35 см, на реках от 12 до 30 см. В регионе действует одна автомобильная ледовая переправа на реке Кама сообщением Сарапул — Борок. Также организовано 25 мест массового выхода людей на лед на девяти водных объектах.