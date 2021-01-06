Баунтовский район, Бурятия, , 13:00 — REGNUM В шести поселениях Баунтовского и Еравнинского района Бурятии произошло аварийное отключение электричества. По данным республиканского МЧС, причиной стал обрыв проводов.

По данным портала «Байкал-Daily», четыре села были запитаны от газотурбинных установок. Без света остаются два села с населением более 1,3 тыс. человек, в том числе почти 300 детей. На место выехали ремонтники РЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заиграевском районе Бурятии замерзает военный городок Онохой-2. По информации депутата Госдумы Николая Будуева, с начала декабря там произошло уже 5 аварий.

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