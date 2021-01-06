Бишкек, , 12:46 — REGNUM Во время проходившей с марта по декабрь 2020 года операции «Мак — 2020» сотрудники правоохранительных органов Киргизии выявили 119 наркопреступлений. Об этом сегодня, 6 января, сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Во время рейдов милиционеры конфисковали около 224,7 кг наркотиков и прекурсоров и прекурсоров, в том числе около 2,3 кг героина, почти 39 кг гашиша, более 76,6 кг марихуаны, 41,2 кг каннабиса, 10 тысяч таблеток димедрола, а также 3,5 кг ртути и 65 кг серной кислоты.

Также правоохранители изъяли из незаконного оборота 16 гладкоствольных ружей и обрезов, 63 патрона к ним, три боевые и две шумовые гранаты.