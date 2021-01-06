п. Парголово, , 12:30 — REGNUM По факту смерти смерти троих человек при пожаре в Парголово на севере Петербурга возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, пожар в одноэтажном жилом доме №15 по улице Байкальской в посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга произошел поздним вечером 5 января. К полуночи пожарным удалось ликвидировать пожар. В ходе тушения обнаружены тела мужчины и женщины, а во время разборки завалов пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело женщины.

«По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем», — уточнили в СКР.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при пожаре в доме на севере Петербурга