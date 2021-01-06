Тбилиси, , 12:32 — REGNUM 243 пожара зафиксировали спасатели на территории Грузии за последние двое суток. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства подавляющее количество очагов возгорания ликвидированы, остались 11. Пожарные ведут с ними борьбу.

«К этому времени пожары на всех очагах под контролем. Вертолеты пограничной полиции министерства внутренних дел находятся в режиме готовности и при необходимости будут задействованы», — говорится в сообщении спасателей.

В ведомстве призвали население не поджигать сухую траву и листья на полях и пахотных землях, так как огонь может перекинуться на леса и постройки.

Стоит отметить, что на территории Западной Грузии третий день спасатели тушат полевые пожары. Предположительно они возникают из-за халатности аграриев.

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