Сальск, Ростовская область, , 12:00 — REGNUM В гибели семьи с двумя детьми в Сальске Ростовской области виноваты сами хозяева дома. К такому выводу пришли сотрудники филиала «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», которые обнаружили в частном доме самовольно установленную водогрейную газовую колонку. При этом вентиляционный канал отсутствовал.

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования специалисты провели в полном объёме в июле 2020 года, заверили в компании. На тот момент газовой колонки в доме не было.

«Газовики рекомендовали отключить систему газогорелочного устройства для отопительных бытовых печей, но владелец отказался и подписал акт о недопуске специалистов», — цитирует представителя компании ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что 3 января 2021 года в Сальске в частном домовладении были обнаружены тела четырёх человек — мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей. В помещении присутствовал запах газа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение смерти двум и более лицам».

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