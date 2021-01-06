Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM Убийца водителя маршрутки Алексея В. не был пассажиром микроавтобуса, сообщил источник в Следственном комитете журналистам.

Как передаёт портал «Е1», мужчину убили выстрелом в висок через окно. Убийца, скорее всего, дождался, пока пассажиры общественного транспорта разойдутся, и лишь после этого подошёл в кабине и выстрелил в водителя.

«Если бы это был кто-то из рабочих, то его давно бы уже задержали. Дело в том, что свидетелей как раз нет», — сообщил источник в СК изданию.

У погибшего были дети, которые теперь остались сиротами. Мужчина также занимался транспортным бизнесом, на него зарегистрировано пять коммерческих машин.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено 24 декабря 2020 года.

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