Заиграевский район, Бурятия, , 11:54 — REGNUM В военном городке Онохой-2 с начала декабря произошло уже пять коммунальных аварий, при этом отопление отключалось по 8−24 часа. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев («Единая Россия») после встречи с главой посёлка Онохой Владимиром Ивановы.

«Люди мёрзнут. Температуры в квартирах падают до 8 градусов. Есть угроза жизни людей от переохлаждения. ДК п. Онохой-2 уже разморожен. Рвутся сети, котлы крайне изношены», — отметил политик.

При этом средства на подготовку к отопительному сезону регулярно выделяются из федерального бюджета. Депутат заявил, что к выяснению сложившейся ситуации привлечёт правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, конец декабря и начало января 2021 года в Бурятии выдались крайне морозными. Столбик термометра местами опускался ниже 40 градусов мороза. По данным Бурятского гидрометцентра, в ночь на 7 января температура ночью также будет опускаться до −30… −40 градусов.

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